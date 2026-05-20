Juve e il Mercato del Terrore: David, Openda e Altri Flop degli Ultimi Anni

La Juve guarda il mercato come chi entra in una casa buia: ogni stanza può nascondere un conto salato. Nomi grossi, cifre altissime, la paura di rifare errori già visti. Eppure, da qualche parte, c’è ancora una porta che conduce alla luce.

La parola che gira è “prudenza”. Ma per i tifosi della Juventus la sensazione è un’altra: un vero mercato del terrore. Leggi Jonathan David, sussurri Loïs Openda, poi spuntano Koopmeiners e Zhegrova. I prezzi ballano, le voci cambiano ogni settimana. Non c’è nulla di firmato, eppure il battito accelera. Perché l’ultima cosa che Torino vuole è un altro colpo da copertina e da rimpianto.

Cifre indicative: David viene valutato da tempo tra i 40 e i 50 milioni, variabili legate al contratto e alla concorrenza. Openda è già colonna del Lipsia, cartellino lievitato oltre i 60, con clausole e condizioni non pubbliche. Su Koopmeiners l’Atalanta ha sempre alzato l’asticella, si è parlato di 60-70 milioni. Zhegrova? Esterno brillante, valutazioni tra 20 e 30. Dati non definitivi, in alcuni casi non confermabili con certezza. Ma bastano a riattivare memorie fresche.

Perché l’ansia non nasce dai nomi. Nasce dal conto.

Dati e contratti: dove nasce la paura

Negli ultimi anni la Juve ha già pagato il dazio di scelte pesanti. Arthur, arrivato in un’operazione da oltre 70 milioni, ha inciso poco e lasciato ammortamenti lunghi a bilancio. Ramsey, preso a zero ma con ingaggio da top, è diventato un costo rigido per minuti esigui. Bernardeschi, pagato circa 40 milioni, non ha mai fatto il salto atteso. Douglas Costa, investimento totale vicino ai 45 milioni, ha illuminato a intermittenza tra problemi fisici. Il ritorno di Kean è costato oltre 30 milioni tra prestito e obbligo, con poca resa in zona gol. Kulusevski, 35 milioni iniziali, ha cambiato indirizzo prima di spiccare altrove. E poi il caso Pogba: acquisto a parametro zero, ma mancata disponibilità e squalifica hanno trasformato l’idea romantica in un costo senza contropartita sportiva.

In mezzo a tutto questo, ci sono state anche mosse giuste. Danilo è diventato leader silenzioso. Bremer ha tenuto in piedi la baracca nei momenti peggiori. Gatti è una scommessa vinta a costo contenuto. Locatelli ha trovato il suo posto. Ma il saldo emotivo resta fragile: quando leggi “offerta da 60+ bonus” ti torna in mente il file Excel che non quadra.

Una via d’uscita: metodo e coraggio

Come se ne esce? Con una domanda semplice: “Questo profilo migliora la squadra domani e il bilancio dopodomani?”. Servono giocatori con tre tratti chiari: aderenza al gioco dell’allenatore, storico fisico affidabile, valore di rivendita plausibile. Niente rincorse ai nomi del momento se poi restano incastrati nel sistema. Per capirci: David può funzionare se attacchi lo spazio e porti tanti palloni in area. Koopmeiners ha senso se costruisci gioco tra le linee e hai corsa attorno. Zhegrova è utile se accetti qualche palla persa in cambio di strappi e superiorità. Openda? Profilo top, ma oggi sembra fuori portata economica.

Piccolo aneddoto. Al bar sotto la curva, appena qualcuno pronuncia “settanta milioni”, il barista scuote la testa e dice: “Basta figurine, datemi idee”. È lì il punto. Idee. Non slogan, non panico.

La Juve non deve temere il mercato. Deve smettere di temere se stessa. Un acquisto giusto non fa rumore: entra, gioca, incide, e i conti tornano. Allora, davanti a quei nomi in grassetto e alle cifre che rimbalzano, la domanda è una sola: vogliamo brillare in luglio o vincere in aprile?