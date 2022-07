Salernitana, stallo in attacco: che succede tra Piatek e Pinamonti

La Salernitana resta alla ricerca di un bomber. Tra i nomi di Piatek e Pinamonti, ecco il punto di SerieANews.com sullo stallo dei granata.

In principio fu Edinson Cavani. Dopo il benservito a Walter Sabatini, Danilo Iervolino aveva promesso ai tifosi della Salernitana un grande colpo in attacco. Il Matador fu il primo, grande sogno della sua lunga estate, fatta di tentativi e trattative di alto livello, ma, per questo, sempre più complesse.

Dopo l’uruguaiano e qualche tentativo per Dries Mertens, i granata hanno accelerato per Krzysztof Piatek, reduce da un prestito positivo (sei gol in 18 presenze) alla Fiorentina.

La trattativa con l’Hertha Berlino è partita bene, ma i tedeschi l’hanno frenata da un paio di giorni e lo stesso calciatore (col quale l’accordo economico ancora non c’era) si è preso una pausa di riflessione.

Salernitana, virata su Pinamonti: contatti positivi con l’Inter, il punto di SerieANews.com

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la Salernitana, dunque, ha virato su Pinamonti, per il quale sarebbe pronto un investimento molto importante, da circa 20 milioni di euro. I contatti con l’Inter sono stati positivi ma, come nel caso di Piatek, l’italiano (che all’Empoli ha brillato con 13 gol in 37 presenze), non ha ancora dato l’ok al trasferimento e i campani restano in attesa di una risposta.

Il bomber è un tassello fondamentale per la rosa di Nicola e Iervolino vuole accontentare il suo tecnico quanto prima. Convincere i grandi nomi che il presidente granata aveva in mente si sta rivelando impresa più complessa del previsto, ma la nuova Salernitana, in fondo, è appena nata. Sarà il campo a definire la forza del suo progetto tecnico.