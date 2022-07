Calciomercato Juventus, affare congelato: Agnelli ha bloccato tutto

Juventus, tutto congelato: l’affare è stato bloccato proprio dal presidente Andrea Agnelli. Il club bianconero l’ha messo in stand-by.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per regalare ai tifosi altri colpi super in vista della prossima stagione. I bianconeri, dopo aver chiuso per gli arrivi a parametro zero di Angel Di Maria e Paul Pogba, continuano ad operare sulla finestra estiva di calciomercato. Sulla lista dei desideri ci sono ancora diversi profili interessanti, ma tutto è rimasto bloccato a causa delle mancate partenze. C’è ancora troppa folla in rosa.

Servirà costruire la miglior formazione possibile per ritrovare i vertici del campionato e per andare il più avanti possibile anche in Champions League ed in parte la cosa è stata fatta. I bianconeri, oltre ai due colpi gratis, si sono accaparrati anche il cartellino di Gleison Bremer del Torino dopo la partenza di de Ligt verso il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, bloccata la cessione di McKennie

Al momento, prima di ripiombare sul mercato in entrata, è tempo di cessioni. Andrea Agnelli e Federico Cherubini sono al lavoro per piazzare i calciatori considerati ‘esuberi’, fuori dal progetto tecnico di mister Massimiliano Allegri. Tra questi c’è, senza dubbio, anche Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense sembrava avere le valigie già pronte. La sua partenza verso il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici sembrava essere oramai già decisa, ma gli episodi degli ultimi giorni ribaltano tutto. Con ogni probabilità, infatti, così come riferito dal ‘Daily Mail’, gli Spurs dovranno dire addio al sogno McKennie. Il motivo? L’infortunio di Paul Pogba che ha complicato, e non poco, i piani di mister Allegri. Il patron bianconero, dunque, blocca l’affare la partenza del giocatore verso la Premier League. La trattativa, infatti, al momento è completamente congelata: l’americano resta un calciatore della Juve.