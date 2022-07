Juventus, doccia gelata per Agnelli: la batosta è ufficiale

Juventus, guai in arrivo per Andrea Agnelli e mister Massimiliano Allegri: il top player si è infortunato, c’è la nota ufficiale.

Guai in arrivo per la Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il club bianconero è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. La preparazione estiva della formazione piemontese prosegue negli Stati Uniti d’America. Negli USA la squadra si allena per provare a dare l’assalto ai vertici della classifica di Serie A.

Il club bianconero sta per lasciare momentaneamente la California. Il motivo? Una tappa di due giorni in Texas per la super sfida contro il Barcellona nella seconda amichevole di preparazione estiva.

Juventus, infortunio Pogba: le condizioni

C’è, però, una brutta notizia che gela i tifosi bianconeri alla vigilia della partenza verso Dallas. A comunicarlo è lo stesso club attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali. Di seguito uno stralcio del comunicato della Juventus che ha riferito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Paul Pogba: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba e’ stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il centrocampista francese resterà fermo ai box per circa 30 o 35 giorni. Una pausa che lo costringerà a saltare le prime due giornate di campionato senza ombra di dubbio. Il rientro in campo potrebbe arrivare per la prima gara di Champions League. Non è ancora ufficiale, inoltre, l’operazione al ginocchio. Essa, però, sembra essere la soluzione più rapida per il ritorno all’attività agonistica.