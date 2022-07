Calciomercato Monza, visite mediche e firma: c’è la sorpresa di Galliani

Altro colpo per il Monza: il calciatore è sbarcato questa sera in aeroporto e domani fa le visite mediche. In passato seguito pure dal Milan.

Il Monza vuole presentarsi all’inizio del suo primo storico campionato di Serie A con i compiti svolti. Il club biancorosso è l’alunno modello che si presenta nella nuova classe con il libro delle vacanze terminato. Nessun foglio bianco e tutti gli esercizi svolti. L’ad Adriano Galliani ha abbastanza esperienza da comprendere le insidie rappresentate da un torneo inedito per la piazza.

I brianzoli hanno comunque un muscolo economico importante e ciò sta permettendo alla formazione di Giovanni Stroppa di risultare parecchio attiva sul calciomercato. E di pochi minuti fa, infatti, l’ultima notizia dolce per i tifosi monzesi.

Calciomercato Monza, Warren Bondo è sbarcato a Linate: il classe 2003 arriva a parametro zero

La redazione di ‘gianlucadimarzio.com’ è riuscita ad immortalare Warren Bondo. Il centrocampista francese classe 2003 è sbarcato poco fa a Linate ed è ormai pronto a sottoscrivere il suo contratto con il Monza dopo essersi liberato dal Nancy al termine della scorsa stagione.

Il centrocampista giunge dunque nel club biancorosso da svincolato. Per lui si erano mossi pure altri club ma il Monza è stato capace di bruciare la concorrenza (in passato è stato seguito pure dal Milan). Il calciatore, reduce dall’esperienza al Nancy, con cui ha anche firmato 34 partite in Ligue 2 e 5 in Coppa di Francia (per un totale di due gol realizzati entrambi in campionato), ha vestito in 14 occasioni la maglia della Francia Under 19. Ha militato pure nella selezione Under 17 e Under 16.

Bondo domani svolgerà le visite mediche e poi comincerà la sua esperienza con il Monza. Il calciatore è un prospetto molto importante. Fin da quando aveva 15 anni ha concentrato l’attenzione su di sé, arrivando ad essere il più giovane a firmare un contratto professionistico con il Nancy, club in cui – come spiega ‘gianlucadimarzio.com’ – sono cresciuti pure i vari Lenglet, Tameze e Cuisance.