Calciomercato Lazio, ritorno a casa: c’è un ostacolo

C’è un ostacolo per il ritorno a casa del top player, situazione particolare per la Lazio

Tra poche settimane inizierà il campionato e la Lazio non ha ancora completato la squadra, come tutte le altre in Serie A. Il passo in avanti, però, è rappresentato dalla difesa che vedrà Maximiano in porta con Casale e Romagnoli davanti a lui. Marcos Antonio come metronomo di centrocampo e poi ci sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Le situazioni di questi due top player, però, tengono col fiato sospeso i tifosi biancocelesti.

Mentre per Milinkovic è complicata la cessione, per Luis Alberto, invece, si parla sempre di più di un ritorno in Spagna. La squadra più interessata all’ex centrocampista del Liverpool è il Siviglia, con la quale ha militato nel settore giovanile fino agli esordi nel grande calcio.

Lazio, la richiesta di Lotito per Luis Alberto

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Lazio per liberare Luis Alberto direzione Siviglia chiede almeno 25 milioni di euro. Una richiesta molto alta, quella di Lotito, perché il Liverpool ricaverà il 30% della cessione del centrocampista spagnolo. Un costo che al momento risulta troppo alto per il club andaluso, anche se l’obiettivo di Monchi è quello di acquistare Luis Alberto.

Tra l’altro, Luis Alberto è favorevole al ritorno al Siviglia per iniziare una nuova avventura lì dove forse è andato via troppo presto. Inoltre, il club biancoceleste ha definito l’ingaggio di Matias Vecino a parametro zero, un fedelissimo di Maurizio Sarri che ha allenato a Empoli.