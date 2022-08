“Scambio di documenti”: Torino, il colpo per calmare Juric

Il Torino sta stringendo per completare un’altra operazione di mercato e persuadere Ivan Juric dopo il pesante litigio con Vagnati

Il Torino vuole cambiare passo per lasciarsi alle spalle le tensioni della scorsa settimana. I granata per questo motivo stanno ora provando a dare l’incornata al mercato alla ricerca della qualità richiesta a gran voce dal tecnico Ivan Juric. La società del presidente Urbano Cairo intanto ha chiuso una nuova operazione nel tentativo di placare la rabbia del croato.

Il Toro nelle ultime ore si è assicurato Valentino Lazaro dall’Inter. Un’operazione fulminea quella portata avanti dal direttore sportivo Davide Vagnati. I granata hanno inoltre trovato l’accordo con l’Atalanta per il russo Aleksej Miranchuk. E ora stanno per ultimare un’ulteriore operazione.

Calciomercato Torino, scambio di documenti con il Besiktas: il baby Ilkhan mercoledì sbarca in Italia per le visite mediche

Il Torino, come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, è ormai arrivato allo “scambio dei documenti” con il Besikas per Emirhan Ilkhan. Il 18enne turco dovrebbe sbarcare in Italia mercoledì. Sarà allora che effettuerà le visite mediche per poi diventare un nuovo calciatore granata.

Il club di Urbano Cairo pagherà 4.5 milioni di euro al Besiktas per garantirsi le prestazioni del classe 2004. Il centrocampista, nato a Instanbul, fa parte della nazionale Under 21 del suo Paese. Si è messo in mostra durante l’ultima Super Lig. Con i bianconeri ha giocato undici partite per un totale di poco più di 600 minuti che gli sono valsi per siglare pure il suo primo gol tra i grandi. Nel campionato Under 19 ha segnato invece 7 gol. Ilkhan ha avuto modo di farsi conoscere pure attraverso l’edizione di Youth League durante la quale ha siglato due reti. Entrambe sono state messe a segno contro il Borussia Dortmund, punito sia all’andata sia al ritorno.

Sotto la guida di Ivan Juric, la stellina turca si affaccia adesso all’esame di italiano, in un campionato tra i più competitivi in giro per l’Europa. Una prova molto importante per il centrocampista che ha compiuto 18 anni soltanto il primo giugno scorso.