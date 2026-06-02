La città scalda i motori e cambia pelle. Nelle mattine di giugno, tra ombre corte e voce di radio accese, l’aria sa di attesa. È l’inizio dell’estate giallorossa raccontato con misura e ironia da Mimmo Ferretti, dove sogno e prudenza camminano insieme, passo dopo passo.

Sogni Giallorossi: L’Inizio dell’Estate secondo Mimmo Ferretti

Le serrande si alzano piano, Roma sbadiglia, i bar tirano su il primo caffè. Il calcio, qui, è un rumore di fondo che diventa colonna sonora. L’estate dei giallorossi non comincia mai con un botto, ma con un coro sommesso: “Che succede a Trigoria?”. Bastano un nome, un indizio, una foto sfocata. E la mente corre.

C’è un dato che spiega l’umore. Allo Stadio Olimpico, nelle ultime stagioni, la media spettatori ha superato quota 60 mila. Un numero solido, verificabile, che racconta continuità e fame. La città ha riconosciuto un’identità, rinforzata dalla spinta tecnica di Daniele De Rossi e da una semifinale europea nel 2024. Le basi ci sono. Il resto è lavoro e tempo.

Nel frattempo la cronaca quotidiana si muove. Il calciomercato, di norma, si accende a luglio e vive di onde: voci, smentite, rilanci. Qui entra in scena Mimmo Ferretti. Con il suo passo da cronista, ricorda che i conti, prima o poi, tornano sempre. Che le trattative senza comunicati sono ipotesi. E che i colpi veri si riconoscono da dettagli banali: visite mediche fissate, incastri di bilancio, ruoli coperti in rosa. Ad oggi, sulle cifre di molte operazioni non ci sono dati certi: meglio prenderle per quello che sono, possibilità.

La città e il termometro del tifo

Basta un giro a Testaccio per capirlo. Al bancone, un signore mostra un abbonamento plastificato come una reliquia. Parla di pressing alto e di “gambe pronte a luglio”. È una frase semplice, ma dice molto. Perché il precampionato, a Trigoria, conta: raduno, test atletici, amichevoli mirate. Spesso la differenza nasce lì, quando il caldo spegne i pensieri e resta solo il ritmo. I romanisti lo sanno. E tengono d’occhio due bussole: la condizione fisica e la coerenza dei ruoli. Se ne parla con leggerezza, ma con memoria lunga.

E qui sta il punto centrale di questo inizio d’estate. Ferretti invita a guardare la squadra come un cantiere che non deve perdere la propria forma. Servono idee chiare più che slogan. L’anno scorso la Roma ha mostrato compattezza e una traccia tattica netta; disperderla sarebbe uno spreco. In mancanza di annunci ufficiali, i nomi che rimbalzano tra social e radio restano cornice, non quadro.

Calciomercato, promesse e realtà

Promesse? Poche, pesate, sostenibili. La Roma si muove fra ambizione e regole economiche. In Serie A, chi costruisce meglio spesso è chi compra meno e pensa di più. Le operazioni intelligenti hanno un filo comune: età giusta, ingaggio sostenibile, motivazioni alte. L’ideale è affiancare a un leader tecnico come Paulo Dybala (quando disponibile) profili affidabili, sani, pronti. Le cifre esatte dei budget non sono pubbliche. Lo si dice chiaro: qui non ci sono numeri certi da dare. Ci sono però indicatori visibili, come il minutaggio dei giovani, l’equilibrio tra uscite ed entrate, l’uso dei rinnovi per blindare valore.

Il resto è Roma. Campo de’ Fiori che si svuota, il Tevere che scorre lento, un pallone che rimbalza in un cortile. L’estate giallorossa è una finestra aperta: entra luce, ma anche qualche zanzara. Tocca scegliere cosa tenere e cosa lasciare andare. E allora la domanda resta sospesa, semplice come una sera d’agosto: quale voce, tra tutte, merita davvero di diventare la nostra? In fondo, è da lì che comincia ogni stagione. Con un sogno, sì. Ma con i piedi ben piantati a terra. Con cuore romanista e testa fredda. Come piace a Mimmo Ferretti.