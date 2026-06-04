Lussemburgo-Italia: Esposito Brilla e Koleosho Sgancia, Favasuli Paga il Prezzo – Le Pagelle del Match

Notte dal respiro europeo e colori azzurri accesi: in Lussemburgo l’Italia trova ritmo, coraggio e un paio di volti che restano in testa anche dopo il fischio finale. Una partita che non strappa la pagina, ma la scrive bene, riga dopo riga.

Le pagelle, tra certezze e nuovi lampi

Partiamo dai fatti semplici: nessuna insufficienza per gli Azzurrini del CT Baldini. La squadra è compatta, lucida, poco incline agli strappi gratuiti. E quando alziamo lo sguardo, troviamo due insegne luminose.

Esposito 7,5

Brilla. Attacca la profondità, lavora spalle alla porta, difende palla come un veterano. Cerca la porta e la trova il più delle volte con criterio. È il riferimento che ti fa salire il blocco, il compagno che trasforma una palla sporca in un’azione pulita. L’istinto c’è, l’ordine pure: combinazione rara.

Koleosho 7

Sgancia accelerazioni che aprono tagli e diagonali. Strappa, rientra, dialoga corto-lungo. Quando si mette in corsa crea scompiglio, e si vede che il passo internazionale è un demone buono che gli corre accanto. Non sempre rifinisce, ma allarga il campo e costringe il Lussemburgo a ripiegare con due uomini.

Favasuli 6

Paga il prezzo degli straordinari con il Catanzaro. Gambe generose, lucidità intermittente. Fa le cose semplici, le fa con onestà: schermare, accompagnare, accorciare. Si vede la stanchezza nella gestione del primo controllo e nelle scelte a due tocchi. Ma tiene la barra, e questo conta.

Difesa 6,5

Attenta sulle palle inattive, più coraggiosa nell’uscita palla che in altre uscite recenti. Qualche lettura tardiva sulle seconde palle, subito corretta dalla linea che scivola compatta. Zero fronzoli, molta concentrazione.

Centrocampo 6,5

Coperture intelligenti e una certa pazienza nel far girare il pallone da un lato all’altro. Quando serve verticalizzare, lo fa senza forzare. Manca, a tratti, l’imbucata “secca” tra le linee, ma il controllo territoriale non cala.

Esterni 6,5

Gamba e disciplina. Spingono a ondate, scelgono il cross quando il traffico centrale si ingorga. Utile la sovrapposizione “cieca” per liberare il portatore dentro al mezzo spazio.

Panchina 6,5

Chi entra alza il volume dei duelli e tiene la squadra alta. Energia fresca, compiti chiari.

CT Baldini 7

Piano partita leggibile e aderenza alle qualità del gruppo. Cambi mirati, nessun azzardo di ego. Linee corte, pressing dosato, gestione senza isterie.

Nota di metodo: senza dati ufficiali su minuti e metriche avanzate disponibili al pubblico al momento della stesura, ci atteniamo ai riscontri visivi e ai parametri tecnici standard (uscita palla, densità tra le linee, efficacia nelle transizioni). I giudizi restano coerenti con quanto osservabile e verificabile a caldo.

Cosa resta oltre il risultato

Resta la sensazione che questa Lussemburgo-Italia abbia fatto bene all’autostima. Resta la temperatura emotiva di un gruppo che non scavalca i passaggi, ma li fa. Resta la prova solida di Esposito, il passo che punge di Koleosho, e il lavoro oscuro di Favasuli, che oggi paga ma domani incassa. Soprattutto, resta una trama: linee strette, ampiezza utile, gestione delle onde senza ansia.

Piccolo aneddoto di campo: in una ripartenza nel secondo tempo, tre tocchi bastano per arrivare al limite. Non è casuale. È allenamento che diventa abitudine. E quando l’abitudine si stabilizza, il calcio comincia a parlare la tua lingua.

Gli appuntamenti veri, quelli che pesano, diranno chi sei. Intanto, queste sono pagelle che non urlano e non abbagliano. Raccontano una squadra che cresce. E a volte, crescere è già una vittoria. La prossima volta, preferiresti un altro colpo di luce o la stessa, ostinata, semplicità?