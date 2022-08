Fiorentina, adesso è ufficiale: ecco l’annuncio che attendeva Italiano

Arriva l’annuncio che tanti attendevano in casa Fiorentina. Adesso Italiano potrà guardare ad inizio stagione con maggiore consapevolezza.

Una delle maggiori sorprese della scorsa stagione è stata la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per larghi tratti del campionato i viola hanno espresso un buon gioco, portando a casa anche scalpi eccellenti e ottenendo la qualificazione in Conference League.

Naturale quindi che la stagione che sta per iniziare si appresta ad essere, per la Fiorentina, quella della conferma definitiva. E con quest’ottica sta operando la società sul mercato. Italiano è chiamato a riportare stabilmente la Fiorentina nelle zone europee, puntando magari già dalla prossima stagione al salto in Europa League, con un occhio sempre al difficile sogno di una qualificazione in Champions League.

Quest’anno infatti la Fiorentina dovrà accontentarsi della partecipazione alla Conference League, la terza competizione continentale. Inaugurata lo scorso anno la Conference League ha già visto il successo di un’italiana alla prima edizione: la Roma di Mourinho. Alla Viola quindi il compito di mantenere il trofeo nel Bel Paese.

Fiorentina, sorteggio di Conference League: ecco contro chi giocherà la Viola

A Nyon è andato in scena il sorteggio del play-off di Conference League. La Fiorentina è stata accoppiata con la vincente del match tra Twente e Cukaricki. La vincente del match tra olandesi e serbi affronterà infatti la Fiorentina nel turno successivo.

L’11 agosto, al termine del match tra le due squadre, la Fiorentina conoscerà la sua avversaria al secondo turno. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà poi vedersela con loro nel doppio match con andata il 18 agosto e il ritorno il 25 agosto. In questa edizione della Conference League le principali insidie per i toscani potrebbero essere il Villarreal, il Fernerbahce o il West Ham del neoacquisto Scamacca, tutte inserite nel percorso piazzate e che, durante il proseguo della competizione potrebbero incrociare la strada con i viola.