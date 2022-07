Calciomercato Fiorentina, prima scelta di Italiano: c’è la mano di Ramadani

La Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo l’ingresso in Europa Commisso vuole regalare ai tifosi una rosa di primo piano.

La prima stagione di Italiano sulla panchina della Fiorentina è stata molto convincente. Seppur non dalla porta principale il tecnico ha riportato il club toscano in Europa e l’obiettivo ora è confermarsi o magari migliorare ad alti livelli. La società ha finora allestito un’ottima campagna acquisti, ma Commisso non vuole fermarsi.

Dopo rinforzi di caratura internazionale come Dodò e Jovic la società ora vuole rinforzare il centrocampo. La dirigenza del club gigliato valuta diverse opzioni come giocatori giovani e di talento e tra questi c’è sicuramente la stellina dell’Empoli Nadim Bajrami.

Il trequartista si è messo in mostra la scorsa stagione con la squadra neopromossa ed ha contribuito alla salvezza. Gol, assist e non solo per un giocatore classe 1999 che ha disputato un’ottima annata, nonostante fosse la prima in Serie A. Il giocatore piace molto ad Italiano e la società ha un asso nella manica

Fiorentina, Ramadani può aiutare nell’operazione Bajrami

Un aiuto al club viola potrebbe arrivare da Fali Ramadani. Il super agente è il procuratore di Bajrami ed ha un rapporto davvero proficuo con la Fiorentina, come testimonia il recente ingaggio di Luka Jovic. Bajrami è un profilo interessante non solo per la giovane età, ma anche per il fatto che può giocare indistintamente in qualsiasi ruolo tra centrocampo ed attacco, specialmente come mezzala offensiva o esterno d’attacco.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Ramadani potrebbe diventare la chiave per il trasferimento. Nella Fiorentina c’è inoltre Zurkowski, reduce da una stagione in prestito all’Empoli, e la squadra di Zanetti gradirebbe volentieri un suo ritorno.