Inter, salti di gioia per Inzaghi e i tifosi: l’annuncio è una manna

Caso plusvalenze, novità importanti in casa Inter: adesso la situazione potrebbe cambiare, per i nerazzurri è arrivata una richiesta specifica.

In casa Inter sono arrivate, quindi, novità importanti nell’ambito del caso plusvalenze che ha colpito, oltre i nerazzurri, diversi club tra Serie A e Serie B. Per la società di Steven Zhang adesso la situazione potrebbe però cambiare. Ecco cos’è stato richiesto. L’annuncio fa ben sperare Inzaghi e tutti i tifosi per il futuro del club.

Il punto della situazione sul caso plusvalenze che ha coinvolto anche l’Inter l’ha fatto quest’oggi ‘Calcio e Finanza’. Si è perciò tornati a parlare di questo delicato argomento dal momento che in casa Inter, nello specifico, sono emerse novità.

I pm di Milano, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno infatti richiesto l’archiviazione delle indagini per quanto riguarda le diverse operazioni di mercato sotto il mirino della Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano. Tutto ora passa nelle mani del gip.

Caso plusvalenze, novità in casa Inter: i pm di Milano chiedono l’archiviazione delle indagini, ecco i motivi

I pm di Milano, quindi, hanno chiesto in via ufficiale che le indagini per il caso plusvalenze che ha riguardato anche l’Inter siano definitivamente archiviate. Questi i motivi riportati da ‘Calcio e Finanza’: “Non hanno consentito di rilevare condotte idonee a integrare fattispecie di natura fraudolenta finalizzata a un’alterazione dei bilanci degli esercizi 2017-2018 e 2018-2019″.

Nei bilanci datati 2017/18 e 2018/19 non sarebbero quindi emerse condotte sospette o errate. Neppure per i casi che erano stati ritenuti non chiari, riguardanti Ionut Radu con 7,7 milioni di euro di plusvalenza e di Andrea Pinamonti con 19 milioni di euro (scambiati con il Genoa). Oltre a Zinho Vanheusden e ad altri giocatori della Primavera. Ora la palla passa al gip, che deciderà se archiviare definitivamente o meno il fascicolo.