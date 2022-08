Il Tottenham punta Udogie e sfida anche l’Inter: le ultime

Ore calde per il futuro di Destiny Udogie. Sul giocatore dell’Udinese è piombato anche il Tottenham, ma resta forte l’interesse dell’Inter.

Saranno settimane di calciomercato bollenti, che andranno anche a sovrapporsi con l’inizio della nuova stagione. I club sono impegnati a chiudere operazioni in tempi brevi, anche nella speranza di presentare al fischio d’inizio della rose che possano definirsi complete per buona parte.

Lavora in maniera assidua anche l’Udinese, che in queste settimane ha messo in vetrina i suoi gioielli. Dopo la cessione di Molina all’Atletico Madrid sulla base di 12 milioni di euro (ai quali potrebbero aggiungersene anche 6 di bonus) ed il cartellino di Perez (20 presenze e 1 assist lo scorso anno), scuote il mercato anche l’altro esterno della formazione bianconera. Il classe 2002 Destiny Udogie, in queste ore diventato oggetto nevralgico dell’attenzione di diversi top club europei.

Udogie, ecco anche il Tottenham: in vantaggio su tutti, c’è anche l’Inter

Il Tottenham, come appreso in queste ore dalla redazione di ‘SereANews’, è in vantaggio sulle concorrenti nella corsa al giocatore dell’Udinese. Ma gli Spurs, va detto, dovranno battere la concorrenza di altri due club importanti che hanno messo gli occhi su Udogie: Inter e Manchester City.

L’Inter sta provando il blitz per il talento italiano della nazionale Under 21, a prescindere da quella che potrebbe essere un’eventuale cessione di Denzel Dumfries. L’Udinese, come noto, chiede tanto per il suo gioiello. La società friulana, infatti, punta ad incassare una cifra che si aggira attorno 30 milioni di euro. Le prossime settimane, o magari anche i prossimi giorni, saranno decisivi per capire quale sarà il destino di Udogie.