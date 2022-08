“È fatta”: colpo di scena Cremonese, esulta anche Sarri

Esulta anche Maurizio Sarri per il colpo della Cremonese piazzato da Ariedo Braida per mister Alvini

La Lazio, anche se con fatica, sta accontentando Maurizio Sarri sul mercato. E’ arrivato un nuovo portiere, dei difensori e anche Marcos Antonio a centrocampo. Ci sono tante situazioni ancora da sistemare, soprattutto perché la rosa biancoceleste è molto numerosa. Il direttore sportivo Igli Tare, infatti, deve piazzare diversi esuberi. E di questo ne ha approfittato la Cremonese nella giornata di oggi.

Dopo il ritiro di Dimaro, Alvini non ha ancora la squadra al completo per affrontare la Serie A, come tutte le altre squadre. Ma la vecchia volpe del mercato italiano, Ariedo Braida, ha piazzato il colpo insieme al ds Giacchetta. Si tratta di Gonzalo Escalante, che arriva proprio dalla Lazio dopo un periodo passato in prestito in Spagna.

Cremonese, arriva anche Escalante dalla Lazio

Gianluca Di Marzio, sul proprio profilo Twitter, ha postato un rapido aggiornamento di mercato: “È fatta per il prestito di Escalante alla Cremonese”. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il centrocampista argentino -che era in prestito all’Alaves- sembrava vicinissimo all’approdo al Real Valladolid. Poi l’affondo della Cremonese, che nelle scorse settimane ha preso giocatori come Vasquez, Chiriches, Pickel e Tsadjout.

D’altra parte, esulta anche Maurizio Sarri che vede la rosa un po’ più sfoltita. C’è ancora tanto lavoro da fare per Tare, visto che al momento la rosa conta trentaquattro calciatori. Decisamente troppi, se si considera che manca un vice Immobile di ruolo. Mentre la Cremonese con Alvini vuole giocarsi la salvezza fino alla fine.