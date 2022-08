Icardi ritorna in Serie A? La rivelazione del club fa impazzire i tifosi

Il centravanti del PSG Mauro Icardi è fuori dalle idee del nuovo tecnico Galtier. Il giocatore è tra i cedibili ed il suo futuro è in bilico.

Mauro Icardi è stato uno dei centravanti più importanti dell’ultimo decennio in Serie A. Il giocatore argentino è stato più volte decisivo con la maglia dell’Inter, realizzando tantissimi gol, nonostante un momento piuttosto difficile per la società milanese. Il rapporto con i tifosi e con la società si è però concluso nel peggiore dei modi.

Icardi è stato ceduto al PSG, ma la sua avventura in Francia non è mai decollata. Dopo qualche gol iniziale l’argentino è stato oscurato e quest’anno è ormai fuori dalle idee del club e del nuovo tecnico Galtier. Il giocatore, in buone condizioni fisiche, non è stato convocato per il primo impegno di campionato, ennesimo indizio di mercato.

Icardi è stato accostato a diversi club, ma nello specifico nelle ultime settimane è stato più volte accostato al Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Proprio l’amministratore delegato del club ha parlato ai microfoni Mediaset non chiudendo le porte a questa ipotetica trattativa. Il dirigente ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia Monza-Frosinone.

Monza, Galliani svela le idee di mercato

Il dirigente ha parlato così spiegando la trattativa: “Se prendo Icardi? Non so, stasera non si parla di mercato. Io ero abituato ai giorni del Condor, ma quest’anno saranno dal 30 Agosto al 1 Settembre”.

Galliani ha poi parlato anche di Andrea Petagna, centravanti del Napoli accostato più volte ai lombardi: “Andrea è un profilo che piace, ma il Napoli è una bottega molto cara”.

PSG, sfogo social di Icardi

Nelle ultime ore Mauro Icardi ha risposto alle polemiche ed ha pubblicato un importante post sui propri social:

“Smettetela di inventare cose, non sono stato convocato per scelta tecnica. Non mi sono mai assentato per motivazioni personali ed ho rispettato tutti gli allenamenti. Il calcio continua ad essere la mia priorità, informatevi sulla realtà”.