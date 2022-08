“Fase cruciale”: Napoli, arriva l’affondo e un altro big se ne va

Un altro dei big azzurri è pronto a dire addio. Il Napoli tratta la cessione di uno dei suoi, pronto l’affondo del Paris Saint Germain.

Il Napoli si prepara ad un’altra cessione illustre? La spiazza rumoreggia ormai da giorni a causa di quelle che sono state delle partenze importanti, di giocatori che per anni hanno rappresentato la maglia azzurra al meglio delle proprie possibilità. E cosi Lorenzo Insigne, Dries Mertens ed ancora David Ospina e Kalidou Koulibaly, giocatori anche punti focali della rosa azzurra.

Il Napoli ha deciso di fare a meno di loro, tra cessioni importanti (40 milioni per Koulibaly), mancati rinnovi (Insigne e Mertens). Ma c’è ancora tanto lavoro da fare, a detta anche dello stesso Luciano Spalletti. Ieri l’allenatore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’, dove ha parlato di “rosa incompleta”. C’è da andare a prendere il portiere (Meret è in uscita), ed il club sta trattando da giorno Raspadori con il Sassuolo.

Napoli, addio Fabiàn: PSG pronto all’affondo

Ma dopo tutte le partenze importanti che abbiamo visto nelle scorse settimane, potrebbe non essere finita qua. Si è parlato dell’addio di Zielinski che, però, non ha trovato l’accordo con il West Ham per sbarcare in Premier League. Adesso c’è un altro dei big azzurri sul quale ci sono le attenzioni di un club molto importante.

In queste ore, infatti, pare sia pronto all’affondo il Paris Saint Germain per Fabian Ruiz. Della cessione del giocatore spagnolo anche si è parlato (ha rifiutato costantemente il rinnovo), ma ancora non era arrivata un’offerta ritenuta congrua. A sto giro, però, pare che i francesi siano pronti a mettere sul piatto – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – i 25 milioni necessari a far vacillare il Napoli. L’ex Betis, in scadenza di contratto, potrebbe salutare la città partenopea nelle prossime ore.