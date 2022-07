Insigne, doccia fredda a Toronto: è successo nella notte

Continua l’avventura in MLS dell’attaccante italiano Lorenzo Insigne. L’ex Napoli è ancora in fase di ambientamento nel nuovo continente.

Questa estate è stata sicuramente una delle più importanti della carriera di Lorenzo Insigne. L’attaccante di Frattamaggiore, bandiera storica ed ex capitano del Napoli, ha lasciato il club partenopeo ed è ripartito con una nuova avventura. Una scelta che ha fatto discutere e che non tutti hanno apprezzato.

Lorenzo ha deciso di ripartire dalla MLS e con Criscito e Bernardeschi ha portato un po’ d’Italia in Canada, precisamente a Toronto. L’ambientamento fuori dal campo sembra procedere bene con l’azzurro che posta spesso sui social le sue ‘avventure’ con il conterraneo Mimmo Criscito.

La situazione con il club è invece diversa e dopo tre gare Insigne è ancora a secco di gol. Un’assenza importante, ma non solo perchè l’ex azzurro è stato protagonista nella notte di una serata abbastanza negativa. I suoi Toronto hanno pareggiato 0 a 0 nella trasferta contro i New England Revolution.

Toronto, giornata no per Insigne: l’attaccante sbaglia un rigore

Il ‘Magnifico’ è stato protagonista in negativo nel pari del suo club. Prima il giocatore ha sbagliato una facile occasione da gol nel primo tempo, e poi nella fase finale del match Insigne ha sbagliato un calcio di rigore. In questo modo l’attaccante campione d’Europa ha mancato la possibilità di regalare tre punti importanti al suo club, sempre più in difficoltà in classifica.

Il club canadese è infatti penultimo in classifica, fermo a quota 23 punti. In realtà il Toronto è avanti di cinque punti rispetto al DC United, ma ha anche tre partite in più. Una situazione che potrebbe collocare ‘virtualmente’ Insigne e compagni addirittura all’ultimo posto in classifica. Il giocatore campano ha giocato 90 minuti e anche gli altri azzurri Criscito e Bernardeschi hanno disputato il match.