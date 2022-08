“Entrambi in rottura”: Salernitana-Spezia, pronto uno scambio a sorpresa

Salernitana e Spezia lavorano ad uno scambio che permetterebbe ad entrambi di scongiurare un grosso guaio alle porte del campionato

Intrecci di mercato in Serie A. Salernitana e Spezia lavorano ad uno scambio che può dare benefici ad entrambi. Nei bianconeri ieri è scoppiato il caso Giulio Maggiore. Il centrocampista è ormai sul piede di guerra con la società, vuole partire. Nel match di Coppa Italia contro il Como, poi vinto per 5-1, è finito in tribuna a causa del trambusto generato dal mancato ricevimento della fascia di capitano.

Il giocatore nelle scorse settimane è sembrato ad un passo dal Torino, club chiamato ad accontentare la necessità di Ivan Juric di rinforzare la squadra ma che per il momento fatica a decollare nel mercato. Le ultime indiscrezioni parlano però di Maggiore in direzione Salernitana. In cambio, i granata offrirebbero un altro giocatore allo Spezia.

Salernitana, call con lo Spezia per discutere di uno scambio: Mazzocchi è la chiave per arrivare a Maggiore

Davide Nicola cerca invece centrocampista per la sua Salernitana. Il profilo di Giulio Maggiore piace molto al club granata. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, oggi pomeriggio è prevista una call di mercato tra i campani e i liguri per discutere di uno scambio.

Con Maggiore alla Salernitana, infatti, Pasquale Mazzocchi finirebbe allo Spezia. Come sottolinea il giornalista esperto di mercato attraverso un tweet, “entrambi i giocatori sono in rottura con i rispettivi club”. Potrebbero dunque cambiare maglia, levando un peso all’attuale squadra.

Anche Mazzoccchi, infatti, ha accusato più di un mal di pancia durante questo precampionato. Il terzino napoletano di 27 anni è stato difeso a spada tratta dal direttore sportivo Morgan De Sanctis tuttavia non giocherà nella partita di Coppa Italia di questa sera contro il Parma.