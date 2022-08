Caos Spezia, l’annuncio gela i tifosi: è lite con l’allenatore

È caos in casa dello Spezia: il giocatore litiga con l’allenatore e la distanza con il club aumenta. L’annuncio preoccupa i tifosi.

Lo Spezia di Luca Gotti ha disputato, proprio fino a qualche minuto fa, la gara di Coppa Italia contro il Como. Il club di Serie A ha vinto con 5 gol di vantaggio sui rivali della Serie B, ma prima di iniziare il match è scoppiato il caos. Ora tra il giocatore e la squadra, quindi, la distanza aumenta.

Lo Spezia e Giulio Maggiore appaiono sempre più lontani. Il contratto del centrocampista scadrà il 30 giugno del 2023 e il club avrebbe voluto rinnovarlo già da tempo. Da parte sua, però, il classe 1998 vorrebbe fare un salto di qualità. Approfittando del fatto che ad inseguirlo ci sono diverse squadre di Serie A: Torino, Bologna, Sassuolo e Fiorentina.

A complicare la situazione, poi, è arrivata anche la gara di quest’oggi di Coppa Italia. E la decisione presa da Luca Gotti di affidare la fascia da capitano a Gyasi (con vice capitano Simone Bastoni). Una scelta che Maggiore non avrebbe digerito, tanto da arrivare alla lite che poi l’ha relegato in tribuna.

Spezia, lite tra Gotti e Maggiore: il giocatore non accetta di non poter indossare la fascia da capitano e finisce in tribuna

I minuti che hanno preceduto il match di Coppa Italia tra Spezia e Como non sono stati poi così tanto sereni all’interno dello spogliatoio del club ligure. Luca Gotti ha deciso di non dare la fascia di capitano a Maggiore, ‘preferendo’ Gyasi. Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, tuttavia, il centrocampista che è stato capitano tutta la scorsa stagione non ha accettato la decisione.

Da questo è perciò scoppiata una lite che ha fatto in modo che lo stesso Maggiore venisse mandato in tribuna. Non solo: perché la società ha anche deciso di riservargli anche una multa per il comportamento tenuto. “Non sono capitano? Allora non gioco“, si legge sulla ‘Gazzetta.it’. Una situazione che rende forse più complicata anche la sua permanenza nel club spezzino. Lì dove è diventato un simbolo…