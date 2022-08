“Addio dopo soli due mesi”: ex Juve nel caos, terremoto in Serie B

La formazione neopromossa in Serie B ha annunciato l’addio del suo allenatore dopo appena due mesi: l’ex Juventus ha chiuso la sua esperienza

Caos in Serie B. Salta la seconda panchina ed il campionato non è ancora cominciato. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini a Palermo, oggi è saltato pure un ex Juventus. La presenza della vecchia conoscenza dei bianconeri è durata davvero molto poco e poco fa è arrivato il comunicato del club.

Lamberto Zauli non è più l’allenatore del Sudtirol . Il tecnico, dopo la buona esperienza sulla panchina della Juventus Under 23 con cui ha raggiunto i playoff di Serie C, ha chiuso dopo due mesi la sua parentesi con la compagine trentina, reduce dalla prima storica promozione in Serie B.

Sudtirol, risoluzione consensuale con Lamberto Zauli: l’ex Juventus Under 23 lascia per divergenze di vedute con la società

L’ex tecnico della Juventus Under 23 ha lasciato il Sudtirol dopo un mese di lavoro e due dal suo annuncio. La risoluzione del contratto è avvenuta in seguito a qualche incomprensione e divergenza, come specificato pure dal comunicato con cui la formazione di Bolzano ha detto addio a Zauli. “FC Sudtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente”, dice il comunicato ufficiale diffuso.

Nell’unico match ufficiale disputato fino a questo momento, il Sudtirol ha perso contro la Feralpisalò nel turno preliminare di Coppa Italia. La squadra, che è stata affidata temporaneamente al vice Leandro Greco, debutterà domenica alle 20.45 in casa del Brescia. Un ostacolo insidioso in un campionato ricco di formazioni particolarmente competitive.

Pochi giorni fa, il Palermo ha nominato invece Eugenio Corini come nuovo allenatore dopo le dimissioni di Silvio Baldini. Ancora prima, era stato Luca D’Angelo a separarsi dal Pisa ma quando ancora la nuova stagione non era cominciata ufficialmente. I toscani hanno scelto l’esperienza di Rolando Maran. Ora toccherà al Sudtirol capire con chi ripartire.