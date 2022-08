Juve, il regalo per Allegri dipende da Rabiot: spunta l’intreccio di mercato

Il mercato della Juventus è adesso legato anche all’uscita del centrocampista francese Adrien Rabiot: Allegri spera possa andare via subito

Il calciomercato della Juventus sta vivendo una seconda intensa fiammata. I bianconeri hanno regalato Filip Kostic a Max Allegri. Il serbo, che ieri sera ha saltato la sfida di Supercoppa Europea tra l’Eintracht Francoforte e Real Madrid (non è neppure partito con la sua ormai ex squadra) in attesa di completare il suo passaggio in bianconero, questa mattina è arrivato a Torino.

L’attenzione è concentrata a centrocampo ed è lì che si produrrà un altro colpo. L’effetto domino può innescarsi nelle prossime 48 ore. Leandro Paredes, argentino del PSG e vecchia conoscenza in Italia dei tifosi della Roma e dell’Empoli, aspetta una chiamata da Torino.

Calciomercato Juventus, Rabiot rimane la chiave per Paredes: nuovo contatto tra il francese e il Manchester United nelle prossime 48 ore.

Leandro Paredes aspetta sviluppi da Torino. Il centrocampista argentino del Psg da ormai una settimana attende la chiamata decisiva. Come riferisce ‘Tuttosport’, i contatti con la Juventus sono costanti. Il calciatore attende che si sblocchi la sua situazione, legata all’addio di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è richiesto dal Manchester United. La Juventus ha già un accordo con i ‘Red Devils’ ma il sì del calciatore non è ancora arrivato. Ora, come spiega ancora il giornale torinese, nel giro di 48 ore ci sarà un nuovo contatto tra la madre del centrocampista, Veronique, e la dirigenza dello United.

Rabiot vuole precise garanzie da parte della formazione inglese poiché tra pochi mesi si disputerà il Mondiale in Qatar e il giocatore vuole fare parte della lista francese pertanto ha anche chiesto rassicurazioni sul suo utilizzo. Inoltre ha già avuto anche un primo colloquio diretto con il nuovo tecnico Erik ten Hag.