Alle 20.45 spazio a ben due match di questa prima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo il Lecce e l’Inter.

La Serie A prende finalmente il via. Milano in fermento, visto che in questo primo giorno di campionato, scendono in campo le due squadre che rappresentano il capoluogo lombardo. Dopo aver visto il Milan affrontare l’Udinese, toccherà all’Inter fare il suo esordio in campionato.

La squadra di Simone Inzaghi affronta la neo promossa Lecce, in un match che nasconde tantissime insidie. Sulla carta, certo, i nerazzurri sono ovviamente favoriti ma occhio ai pugliesi che vorranno far bene alla prima dopo la promozione in Serie A.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Inzaghi