Napoli, Spalletti al settimo cielo: finalmente colpo in chiusura, le cifre

Siamo prossimi alla fumata bianca. Stavolta è tutto pronto, il Napoli sta per chiudere un altro colpo di mercato, esulta Spalletti.

Il Napoli ha cominciato al meglio questa stagione. La vittoria contro il Verona ha dato agli azzurri la possibilità di portare a casa tre punti mostrando una prestazione convincente. Certo, qualche lacuna ancora c’è, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso ed in generale il reparto arretrato. Bisognerà ancora lavorare, ed anche dal mercato Spalletti si aspetta qualcosa.

Si, perchè la squadra azzurra ha bisogno ancora di qualche elemento che possa arrivare proprio in questi giorni della sessione estiva. C’è da chiarire il caso Raspadori, del quale hanno parlato sia il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ma anche l’allenatore Alessio Dionisi. Poi il caso portiere, con il Napoli che aspetta Keylor Navas. Ma c’è un altro elemento sul quale Giuntoli sta lavorando, e che pare sia finalmente pronto ad arrivare.

Napoli, tutto fatto per Ndombele: spuntano le cifre

L’altro nome che dovrebbe completare la campagna acquisti azzurra è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham che il Napoli ha messo in cima alla lista. Se ne sta parlando da giorni, soprattuto in virtù dell’ormai imminente partenza di Fabiàn Ruiz (diretto verso il Paris Saint Germain). Ora, però, sembra davvero tutto fatto.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli avrebbe ormai chiuso per il centrocampista francese. Sono spuntate anche le cifre dell’affare: Ndombele giungerà all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto a 30 milioni. Un’operazione ormai in chiusura, con Spalletti che attende l’uomo che andrà a completare il pacchetto di centrocampo.