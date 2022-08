“Raspadori? Non ha fatto i conti…”: Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Nel pre partita di Juventus-Sassuolo il dirigente del club neroverde ha parlato della trattativa con il Napoli per Raspadori.

Grande esordio in Serie A per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra, rivoluzionata, rispetto alla scorsa stagione, infligge una grande lezione al Verona e trionfa 5 a 2 al Bentegodi. Brillano i nuovi acquisti ed in particolare la stella del georgiano Kvaratskhelia, autore di un gol ed un assist.

Il Napoli vince ed i tifosi godono per i primi tre punti stagionali. Intanto la società continua a lavorare sul mercato e ci sono diverse operazioni in entrata. Il club partenopeo lavora ad un portiere, ma continua il forcing per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Il giovane talento della squadra neroverde e della Nazionale è nel mirino degli azzurri e stasera parte in panchina nel posticipo Juventus-Sassuolo.

Nel pre partita di Juventus-Sassuolo l’amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha parlato cosi riguardo la situazione di Raspadori: “Panchina? E’ un grande professionista e si comporta in modo esemplare, si è allenato in maniera perfetta. Queste voci di mercato possono confondere, ma credo si tratti di una scelta tecnica. Quello che mi dispiace è che sono state portate avanti trattative tra società e giocatore proponendogli anche un ingaggio importante, ma il giocatore non ha fatto i conti con il Sassuolo”.

Napoli-Raspadori, il Sassuolo conferma la trattativa

Il dirigente ha poi confermato la trattativa, sviluppatasi negli ultimi giorni. Ecco le sue parole a DAZN: “C’è una trattativa in corso, non è in fase di stallo, sono le dinamiche di mrcato. Napoli? Noi abbiamo fatto una richiesta e che manchi poco o tanto è relativo”.

Il dirigente ha chiuso con un chiaro: “Ci dispiacerebbe perderlo in questo momento, il calciomercato è aperto durante il campionato e non va bene, crea confusione. Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire, non c’è alcuna deadline”. Conferme quindi anche per Raspadori che sembra quindi sempre più vicino al club azzurro.