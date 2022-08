Il Milan pareggia a Bergamo, 1-1 anche tra Bologna e Verona

Da pochi minuti è terminato il match tra Atalanta e Milan con il risultato di 1-1. Stesso risultato anche tra Bologna e Verona.

A cominciare meglio la gara è il Milan, che rischia di segnare per ben due volte con Leao. All’11’ è l’Atalanta a farsi vedere davanti, ma è bravissimo Maignan ad anticipare in uscita Zapata. Al 24’ Messias manda il pallone fuori da ottima posizione.

Dopo il grande rischio subito, l’Atalanta passa in vantaggio con il tiro di Malinovskyi, che batte Maignan anche con l’aiuto della leggera deviazione da parte di Kalulu. Il primo tempo si conclude con i tentativi del Milan per cercare di pareggiare, ma gli uomini di Gasperini chiudono il primo tempo in vantaggio.

La seconda frazione di gara comincia con la grande occasione dei rossoneri con il colpo di testa di Kalulu che termina poco alto sulla traversa. Dopo un minuto, esattamente al minuto 51, i bergamaschi sfiorano il raddoppio con Hateboer, ma l’olandese manda a lato l’assist di Pasalic. Al 54’ ci prova Leao con una gran conclusione dalla distanza: palla di poco fuori.

Il Milan riesce a pareggiare con Bennacer

Trascorrono quattro minuti e Maignan compie un ottimo intervento su Pasalic. Il Milan è poi pericoloso con Tonali che, però, trova un pronto Musso. I rossoneri riescono finalmente a pareggiare al 70’ con il tiro di Bennacer. Dopo dieci minuti, Djimsiti è bravissimo a fermare Origi al momento della conclusione. La gara termina con il risultato di parità, nonostante i tentativi delle due squadre di vincere. Anche tra Bologna e Verona è terminata con lo stesso risultato. La squadra di Mihajlovic, infatti, è riuscita a passare in vantaggio con Arnautovic al 21’, ma poi si è fatta raggiungere da Henry al 43’.

La classifica aggiornata

Napoli 6, Inter 6, Lazio 4, Torino 4, Fiorentina 4, Milan 4, Atalanta 4, Juventus 3*, Roma 3*, Spezia 3, Sassuolo 3, Salernitana 1, Udinese 1, Empoli 1, Bologna 1, Verona 1, Cremonese 0*, Lecce 0, Monza 0, Sampdoria 0*.

*= una gara in meno