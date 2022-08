La decisione fa gongolare Maldini: Milan, il rinforzo è dietro l’angolo?

Il Milan prova a mettere a segno qualche ultimo colpo di mercato. Un’importante indizio avvicina un obiettivo ai rossoneri.

Il Milan ha iniziato la stagione da campione d’Italia nel migliore dei modi. Maldini è però consapevole che i rossoneri hanno bisogno di altri rinforzi per essere competitivi. Difendere il titolo in Italia e tornare a giocarsela in Europa non è un’impresa facile.

Per questo la dirigenza sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi al fine di regalare al tecnico Stefano Pioli un undici più riserve in grado di mostrare i muscoli in patria e nel continente. Uno dei settori al momento scoperti e che richiedono attenzione è la difesa dove il Milan segue diversi nomi.

Uno dei principali è quello di Japhet Tanganga, centrale inglese classe ’99 di proprietà del Tottenham. Con una valutazione attorno ai 12 milioni e un contratto in scadenza nel 2025, il difensore cresciuto nel settore giovanile degli Spurs è finito nel mirino rossonero.

Milan, l’indizio che avvicina a Tanganga: fuori dai piani di Conte?

Un buon rapporto qualità prezzo per il centrale inglese che lo scorso anno ha collezionato 19 presenze con la maglia bianca degli Spurs. Una trattativa che potrebbe essere agevolata anche dal fatto che Tanganga sembra essere fuori dai piani di Antonio Conte.

In questo inizio di stagione, tra l’altro molto positivo per il Tottenham che viaggia spedito tra le posizioni alte della Premier League, Tanganga non è ancora stato impiegato. Nell’ultima partita, vinta dai suoi per 1-0 contro il Wolveramphton, ha assistito per 90′ dalla panchina alle gesta dei compagni. Un indizio non di poco conto che potrebbe agevolare le trattative tra Milan e Spurs per un trasferimento in questi ultimi concitati giorni di calciomercato.