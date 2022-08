Beffa in arrivo per Galliani? Monza, si complica il colpo di coda

Inizio di campionato molto difficile per il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club brianzolo continua ad essere attivo sul mercato.

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi è una delle squadre regine di questo calciomercato. Il club brianzolo ha effettuato una serie incredibili di acquisti (oltre una decina) e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La società neo promossa in serie A è alla sua prima annata nella massima serie, ma finora ha trovato grosse difficoltà. Due sconfitte nelle prime due gare e soprattutto la netta sconfitta subita al Maradona contro il Napoli ha allarmato i tifosi lombardi. La situazione di Stroppa non sembra preoccupante, ma la società si aspetta una reazione.

Intanto Galliani non si ferma e continua a lavorare sul mercato. Con l’affare Rovella al momento bloccato il club ora lavora ad un’alternativa e guarda ancora in casa Juve. Secondo quanto riporta il collega di Sportitalia Alfredo Pedullà il Monza è molto interessato al centrocampista Nicolò Fagioli. Il giocatore è richiesto da diverse società di A e le trattative sono tutt’altro che semplici.

Monza, due club di A sfidano Galliani per Fagioli

Sul talentuoso regista bianconero non ci sarebbe solo il Monza e nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte scatto della Sampdoria di Giampaolo, anch’essa a caccia di centrocampisti. Osserva la situazione anche la Cremonese, club dove il giocatore ha già giocato nel corso della scorsa stagione.

Intanto, come sottolinea Pedullà, Fagioli non è l’unico centrocampista in uscita visto che la Juve valuta il futuro anche di Arthur e Zakaria. I due giocatori non sono reputati incedibili e potrebbero partire anche un po’ a sorpresa (almeno quest’ultimo). In entrata si lavora ancora al doppio colpo Paredes più Milik con quest’ultimo favorito ormai su Depay.