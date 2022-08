“La Juve rischia? Aspettiamo la decisione”: il punto dalla FIFA

Oltre ad un inizio di stagione complicato la Juventus potrebbe presto avere problemi importanti extra calcistici. Si attendono novità.

Nonostante un calciomercato stellare la Juve di Massimiliano Allegri stenta a decollare. Mentre tutte le big hanno vinto convincendo, il club bianconero ha frenato a Genova contro una buona Sampdoria e chiudendo il match sullo 0-0.

In campo la situazione non è delle migliori e la società è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione del tecnico, ma nelle ultime ore sono arrivate notizie extra calcistiche poco incoraggianti.

L’edizione odierna del Times ha riportato importanti novità riguardanti l’Uefa. L’entità calcistica è pronta a multare con determinate sanzioni Inter, Roma e Juventus. Le prime già sono al lavoro per trattare con l’Uefa mentre il club bianconero è in guerra totale visto la situazione SuperLega e non vuole assolutamente trattare. Anche il Barcellona avrebbe le stesse intenzioni belliche della Juve.

Juventus, Christillin commenta le ultime in casa bianconera.

Evelina Christillin, consigliere Fifa, ha parlato a Calciomercato.it in onda su TvPlay. Ecco le sue parole: “Ho letto anche io le ultime questa mattina, ma non so altro. Sono in partenza per assistere al sorteggio Champions e magari avrò ulteriori informazioni. In questo momento Juventus, Real Madrid e Barcellona sono impegnate in una causa ordinaria con l’Uefa e quindi non è una situazione semplice che può dare adito a pettegolezzi. Attendiamo la Primavera”.

Sui possibili rischi: “Se la UEFA dovesse vincere questa causa ci saranno conseguenze, ma non credo retroattive. Sul FPF so che la Juve ha fatto aumenti di capitale importanti, ma non conosco eventuali rischi”. La consigliera ha poi concluso parlando della squadra di Allegri: “Visto gli infortuni alla fine Allegri ha la stessa squadra dello scorso anno. Lui ha parlato di scudetto, ma la sfida con la Sampdoria fa riflettere”.