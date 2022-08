Inter, la difesa ora è un rebus: pronti a beffare Marotta

I piani dell’Inter intorno alla difesa sono ancora tutti da decifrare: il calciomercato può accendersi, Marotta studia la situazione

L’Inter resta a caccia di un difensore per completare la rosa. L’ad Beppe Marotta sta setacciando il mercato per accontentare Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto espressamente un’alternativa a Stefan De Vrij ma al momento non ha ricevuto il giocatore desiderato.

Sono stati diversi i nomi accostati ai nerazzurri in queste settimane. Soprattutto Akanji e Acerbi. Ora però circola con forza un terzo nome tuttavia dalla Bundesliga sono disposti a complicare i piani dell’Inter. Marotta lavora comunque all’arrivo di un calciatore proveniente dalla Premier League.

Calciomercato Inter, obiettivo Chalobah: sul difensore del Chelsea c’è l’inserimento del Lipsia

Sono diverse le voci di mercato intorno alla difesa dell’Inter. Acerbi rimane in attesa ma adesso si parla con insistenza di Chalobah. Il centrale, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina, vorrebbe trasferirsi a Milano e ieri ha avuto un colloquio con i dirigenti del Chelsea. L’operazione si muove ma ora c’è da registrare l’interesse del Lipsia per il difensore che ha trovato spazio con Tuchel, che lo ha scelto a sorpresa come titolare nella Supercoppa Europea della passata stagione contro il Villarreal e successivamente lo ha utilizzato nelle turnazioni difensive dei “Blues”.

Acerbi pertanto rimane sempre in attesa. Il centrale della Lazio arriverebbe nel caso in cui non dovessero registrarsi novità né da Dortmund (Akanji) né da Londra (Chalobah).

Intanto, secondo ‘l’Equipe’, il PSG tornerà alla carica per Milan Skriniar. Da Parigi si prepara un’offerta da 60 milioni di euro. Una opzione che potrebbe scompaginare ancora gli scenari intorno alla difesa di Simone Inzaghi.