Calciomercato Milan, firma pesante in arrivo: Pioli può esultare

Importanti novità in casa Milan. Dopo il colpo De Ketelaere il club rossonero è molto attivo e lavora non solo al mercato in entrata.

Il calciomercato del Milan non ha rispettato completamente le attese dei tifosi. Il club campione d’Italia, fiducioso dopo l’avvento della nuova proprietà, non ha ancora sostituito Romagnoli e Kessie, pedine fondamentali per Pioli. La società ha finora realizzato solo un grande colpo prelevando il talento belga Charles De Ketelaere, ma ha subito un contraccolpo dopo i mancati arrivi di Botman e Renato Sanches.

La squadra rossonera ha iniziato il campionato con 4 punti nelle prime due giornate e la squadra sembra ancora dover ritrovare la miglior condizione. Intanto la dirigenza è al lavoro non solo per completare la rosa, ma anche per blindare i giocatori più importanti della squadra. Tra questi sono ‘in odor’ di rinnovo Rafael Leao e Sandro Tonali.

Mentre per il portoghese sono previste non poche difficoltà, situazione totalmente diversa è per il centrocampista. Tonali ha trascinato la squadra al titolo con un grande finale di stagione e ora la società lavora per concedergli il giusto riconoscimento. Le parti sono davvero molto vicine ad un accordo.

Milan, vicino l’accordo per Tonali

Secondo quanto riporta Sportmediaset l’agente del giocatore Beppe Riso è arrivato pochi minuti fa nella sede della società e le parti sarebbero vicinissime ad un accordo. Per Tonali si tratterebbe del terzo rinnovo in tre anni, questa volta con un importante adeguamento. Il Milan è pronto a blindare il suo centrocampista fino al 2027.

In attesa di possibili rinforzi la società è al lavoro per chiudere un importante accordo. Tonali, nonostante la giovane età, è uno dei pilastri della rosa ed il Milan è pronto ad accontentare tutte le sue richieste. Importante soddisfazione per un giocatore che è ormai uno dei principali giovani del calcio italiano.