Calciomercato Fiorentina, ora è ufficiale: rinnovo e addio

Colpo importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. C’è l’annuncio ufficiale, il rinnovo e poi l’approdo in viola.

La Fiorentina ha raggiunto ieri un traguardo importante, storico. Il ritorno in Europa è il coronamento di una stagione importante, che lo scorso anno ha visto la viole approdare ai playoff di Conference League. La doppia sfida contro il Twente non era di sicuro semplice da affrontare per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che ieri hanno portato a casa il massimo risultato con un pareggio.

La dirigenza, adesso, proverà ad affondare gli ultimi colpi da regalare all’allenatore. Già nelle scorse settimane si era parlato di diversi nomi sui quali la dirigenza avrebbe puntato soltanto dopo la gara di ritorno con il Twente. E cosi in queste ore è arrivata anche un’ufficialità importante.

Fiorentina, ecco Barak: rinnovo e addio al Verona, è ufficiale

Dopo essere stato accostato anche a club importanti come il Napoli, per Antonin Barak è arrivato il tempo di lasciare Verona. La Fiorentina ci stava lavorando da diverso tempo e, come detto, si aspettava l’approdo alla fase finale di Conference League per confermare il tutto. Adesso è ufficiale: Barak è un nuovo calciatore della viola.

Ad annunciarlo è lo stesso Verona che ha comunicato il tutto con una nota ufficiale. Barak, tra l’altro, prima di lasciare i clivensi ha rinnovato il suo contratto coi gialloblu fino al 2025. Un prestito con obbligo di riscatto, come confermato dallo steso club. Un’operazione importante ed un colpo atteso dallo stesso Italiano.