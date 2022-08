Scatta oggi la nuova edizione della Conference League. A breve verranno sorteggiati gli avversari della Fiorentina nella fase a gironi.

Tutto pronto, ad Instanbul, per il sorteggio della seconda edizione della Conference League. Sono 32 le squadre, suddivise in 4 fasce, che prenderanno parte alla competizione. Tra queste rientra la Fiorentina, che ha strappato il pass per la fase a gironi eliminando il Twente (fondamentale in tal senso la vittoria ottenuta nella gara di andata disputata allo stadio “Artemio Franchi”). Il torneo scatterà ufficialmente l’8 settembre, con la finale in programma a Praga il 7 giugno.