Alle 20.45 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scende in campo il Napoli che ospita il Lecce.

Il Napoli ha portato a casa sette punti nelle prime tre partite di campionato. Contro la Fiorentina un pareggio che può andare bene agli azzurri, considerando anche la preparazione della viola per farsi trovare pronta già per i playoff di Conference League. Ora gli azzurri cercano nuovamente i tre punti per tenere il passo delle big.

Di contro un Lecce che, invece, ha messo dentro soltanto un punto grazie al pareggio contro l’Empoli. Certo, andare a fare punti allo Stadio Maradona rappresenta un’impresa, soprattutto per una squadra neopromossa alla ricerca della propria identità.

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali