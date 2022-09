Napoli, parte un altro attaccante: Ambrosino vola in prestito al Como

Napoli, non solo Adam Ounas. Il reparto offensivo perde un altro giocatore nell’ultimo giorno di mercato: Ambrosino vola al Como.

Anche la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis si avvia verso la chiusura del calciomercato. Se in entrata nessun altro giocatore sembra destinato ad arrivare, in uscita c’è ancora qualche situazione in ballo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, lavora senza sosta per giungere preparato al gong finale del mercato estivo.

La società partenopea, infatti, è impegnata nel piazzare alcuni calciatori considerati ‘esuberi’ e fuori dal progetto tecnico di mister Luciano Spalletti. L’allenatore dei partenopei, infatti, ha deciso su chi puntare ed ha delineato la miglior strategia per la società di De Laurentiis in vista degli impegni probanti di questa stagione.

Calciomercato Napoli, Ambrosino in prestito al Como

In attacco soprattutto sembrano esserci un paio di calciatori con le valigie già pronte. Se Adam Ounas è già volato in Francia per sottoporsi alle visite mediche con il Lille, c’è anche Giuseppe Ambrosino pronto a salutare la casacca dei partenopei.

Amrbosino, capocannoniere del Campionato Primavera 1 lo scorso anno, ha raggiunto la prima squadra per la preparazione estiva a Dimaro Folgarida e a Castel di Sangro. Dopo i due ritiri in Trentino Alto Adige ed in Abruzzo, il giovane attaccante dei partenopei è pronto a farsi le ossa lontano dalla Campania. Come raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, il giocatore ha deciso di accordarsi con il Como, club di Serie B pronto a prelevarlo in prestito. Il Como, protagonista assoluto di un mercato estivo scoppiettante che ha visto anche l’arrivo di Fabregas, è deciso ad accogliere il ragazzo.

Ambrosino, dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso, ha deciso di provare l’esperienza nel campionato cadetto, rinunciando anche alla possibilità di disputare la Youth League con la Primavera di Frustalupi. Pronta, dunque, l’esperienza in Serie B, dove sarà necessario far bene per provare a rubare il posto a compagni di reparto decisamente esperti come Cutrone, Cerri. Il reparto offensivo, inoltre, è decisamente affollato. Mister Giacomo Gattuso ha a disposizione ben sei punti più Kerrigan che potrebbe essere adattato anche come centravanti.