Lista Champions, colpo di scena Milan: il nuovo acquisto può andare fuori

Il Milan negli ultimi giorni è stato molto attivo sul mercato. Adesso però c’è un problema: la lista per la Champions League.

Il Milan ha operato molto sul calciomercato in entrata negli ultimi giorni. Sono arrivati diversi giocatori che certamente faranno la felicità di Pioli. Ma ciò però ha anche comportato una crescita numerica della rosa a disposizione del tecnico.

Se dal punto di vista del campo ciò non è necessariamente un problema, a patto che il tecnico stesso sia bravo a gestire lo spogliatoio e i malumori di chi, inevitabilmente, dovrà ridurre il suo minutaggio, dal punto di vista burocratico la cosa potrebbe invece prendere una piega diversa, con un problema non di poco conto per quanto riguarda la lista che i rossoneri dovranno consegnare all’UEFA per la Champions League.

I parametri imposti dalla confederazione calcistica continentale europea sono infatti stringenti. Diversi calciatori quindi rischiano di non essere inseriti nel novero dei calciatori convocabili per i match di Champions League, con ovvia posizione scomoda da parte di chi dovrà scegliere chi è dentro e chi è fuori.

Milan, ora c’è il problema della lista Champions: chi sarà escluso?

Entro stasera i rossoneri dovranno consegnare la lista Champions. Come riporta MilanNews24.com. Al momento certi dell’esclusione Ibrahimovic e Bakayoko. Bisognerà poi scegliere altri 23 giocatori su 27 visto che il Milan non è in grado di completare gli slot dei giocatori cresciuti nel vivaio.

In bilico Tatarusanu (con Mirante che andrebbe a fare il secondo), Ballo-Touré e Thiaw. C’è poi un ultima esclusione. Qui i dubbi maggiori, visto che il posto fuori lista se lo rischiano Adli e Vranckx. Al momento il maggior indiziato ad un posto in lista è il secondo, visto che può ricoprire più ruoli e andrebbe a inserirsi alla perfezione nei due mediani del 4-2-3-1 che ha in mente Pioli.