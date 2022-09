Ufficialità a tempo scaduto: Milan, che regalo per Pioli

Il Milan ha attuato un mercato funzionale per le caratteristiche del club campione d’Italia. Importante acquisto all’ultim’ora.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce da una stagione straordinaria. La squadra rossonera è andata molto oltre le attese ed ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Nonostante gli addii di giocatori di esperienza come Kessie e Romagnoli il club rossonero ha puntellato la rosa con diversi giovani di talento.

Il fiore all’occhiello del mercato rossonero è stato senza dubbio Charles De Ketelaere. Il Milan, dopo settimane di trattative, ha chiuso per una cifra di circa 35 milioni di euro con il Club Brugge ed ha acquistato cosi uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Nelle ultime ore il club rossonero è stato costretto a tornare sul mercato.

Nell’ultimo match di campionato il difensore rossonero Alessandro Florenzi si è fermato per un brutto stop muscolare. Visto la sola presenza di Calabria in rosa ed uno stop che non sembra leggero la società ha deciso di tornare sul mercato. Il Milan ha acquistato un giocatore ufficializzandolo a pochissimi minuti dal termine del mercato.

Milan, ufficiale l’arrivo di Dest

Il Milan ha annunciato alle ore 19,55 (a 5 minuti dal termine del mercato) l’arrivo del terzino americano Serginio Dest, arrivato in prestito dal Barcellona. Un profilo di alto valore e con grandi margini di crescita che può dare il cambio a Calabria e che potrebbe essere utilizzato anche come esterno offensivo.

Dest, nato in Olanda ed esploso nell’Ajax, non era nei piani di Xavi e coglie l’opportunità del club campione d’Italia per provare a rinascere. D’altro canto la società ha subito trovato un’alternativa all’infortunio di Calabria, dimostrando grande capacità di reazione. Maldini chiude il mercato con un colpo dell’ultim’ora.