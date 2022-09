DIRETTA Cremonese-Sassuolo: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Cremonese-Sassuolo, lunch match delle 12.30 che apre la domenica del quinto turno di Serie A.

La squadra di Massimiliano Alvini ospita gli emiliani di Alessio Dionisi in un match che mette in palio tre punti importanti per entrambe le formazioni. I padroni di casa sono ancora a secco di punti utili e restano fanalini della classifica generale a quota 0 punti; i neroverdi, invece, di punti ne hanno conquistati 5.

Cremonese-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurentiè. Pinamonti, Kyriakopoulos.