Roma, Mourinho non ci sta: frecciata pesantissima all’arbitro in diretta

Dopo l’amare delusione alla Dacia Arena, Mourinho ha lanciato la frecciata nel post partita. E’ accaduto dopo Udinese-Roma.

Sconfitta pesantissima, sulla quale servirà fare delle attente valutazioni. La Roma è uscita con le ossa rotte dal prato della Dacia Arena. Un risultato pesante, un passivo difficile da digerire per i tifosi giallorossi, soprattutto perchè arrivato in un momento dove servivano conferme, certezze. Invece la squadra di Josè Mourinho è stata travolta da un’Udinese attenta, quadrata, solida e pronta a sfruttare le proprie occasioni.

Gran lavoro svolto da Sottil, che dopo cinque giornate ha portato la sua squadra nella parte alta della classifica. Spazio, però, anche per la classica polemica legata alla direzione arbitrale. In campo l’arbitro Maresca, che non è mai parso in evidente difficoltà o protagonista di qualche episodio da moviola particolare. Eppure, Mourinho ha riservato per lui una frecciata velenosa.

Roma, Mourinho punzecchia Maresca in diretta dopo il match

La direzione arbitrale non ha particolarmente convinto l’allenatore. Il portoghese, tra l’altro, è stato in prima persona ammonito dall’arbitro nel corso del primo tempo. Ma a far storcere il naso a Mourinho è stato il giallo dato a Paulo Dybala dall’arbitro Maresca. Il tutto è emerso durante le dichiarazioni post partita rilasciate dal tecnico ai microfoni di ‘Dazn’.

Poche parole, visto che Mourinho ha voluto lasciare subito la postazione per raggiungere la squadra in un momento delicato dopo una sconfitta cosi pesante. “Quando l’hanno designato per la nostra partita non ho avuto una buona sensazione”, ha detto Mourinho ai microfoni di ‘Dazn’. “Se vediamo la prima ammonizione, è un giallo da artista”, la frecciata dell’allenatore in diretta.