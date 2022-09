Roma, che guaio per Mourinho: tegola durante la partita con l’Udinese

Udinese-Roma si è rivelata una serata da dimenticare per i giallorossi di Mourinho: risultato pesante e tegola sul finale.

Una serata da dimenticare per la Roma di José Mourinho. Contro l’Udinese è successo tutto quello che non doveva succedere, sia per errori in mezzo al campo (specialmente difensivi) sia per errori in porta commessi da Rui Patricio. Oltre il danno anche la beffa, però, con il tecnico giallorosso che ora spera non sia nulla di grave per il suo giocatore.

Un ottimo Udinese non sbaglia praticamente nulla in casa contro una Roma che crolla inaspettatamente. Quattro sono stati i gol subiti dai giallorossi e nessuna mossa di Mourinho è servita per poter evitare il tracollo o almeno arginare il risultato.

Oltre il danno, però, è arrivata sul finale anche la beffa. Dal momento che, dopo aver saltato verso il pallone, Tammy Abraham è ricaduto male a terra dando un forte colpo con la spalla. Le sue condizioni ora preoccupano il tecnico.

Udinese-Roma, Mourinho e giallorossi in apprensione per Abraham: ecco cosa è successo

La Roma, quindi, dopo la brutta sconfitta rimediata, ora spera almeno che le condizioni di Tammy Abraham non siano tanto gravi. L’attaccante, durante il match alla Dacia Arena, ha infatti subito uno scontro aereo fortuito con Rodrigo Becao. Ha avuto, però poi sfortuna cadendo perché ha impattato male al suolo, andando a sbattere con la spalla sinistra.

Ora José Mourinho, specialmente dopo quanto successo a Nicolò Zaniolo, spera di non avere problemi anche con il suo attaccante di punta. Abraham, infatti, è inizialmente rimasto in campo provando a stringere i denti. Dopo il terzo gol subito, però, ha capito di non riuscire a giocare ancora e ha chiesto il cambio.

Mourinho l’ha sostituito con Shomurodov. L’attaccante svolgerà quasi certamente accertamenti nella giornata di domani per comprendere l’entità del colpo preso. La squadra, l’allenatore e i tifosi sperano che non si tratti di nulla di grave.