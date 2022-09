C’è una panchina in Serie A che in queste ore è diventata particolarmente bollente. I tifosi chiedono esonero o dimissioni.

Siamo soltanto alla quinta giornata del campionato di Serie A, e c’è già chi non è cosi sicuro di proseguire il proprio percorso in panchina. Una stagione particolare, quella che stiamo vivendo, con la stagione cominciata molto presto a causa dei Mondiali in Qatar, e cosi le squadre sono state costrette a farsi trovare pronto in maniera importante per non lasciare fin da subito punti per strada. C’è chi ci è riuscito, e chi invece già in queste prime settimane si trova in difficoltà.

La Sampdoria, ad esempio, non ha avuto un avvio di stagione particolarmente brillante. Soltanto due punti conquistati nelle prime cinque partite. Se il pareggio contro la Juve sembrava un risultato ben augurante per il futuro, è anche vero che la sconfitta contro la Salernitana ha fatto scattare il campanello d’allarme. Poi il pareggio contro la Lazio, arrivato in extremis con Gabbiadini, ed ancora una sconfitta cocente.

Sampdoria, ancora una sconfitta: Giampaolo ora rischia?

Quella di oggi è una sconfitta bruciante, che accende ancora i riflettori su Marco Giampaolo. I tre punti persi al Bentegodi contro il Verona sono una mazzata pesante per una Sampdoria che, soprattutto dopo il pareggio con la Lazio, aveva bisogno di certezze sul campo. Anche per lo stesso Hellas, va detto, è una squadra che non ha cominciato con il piede giusto la stagione.

Invece la Sampdoria è uscita a mani vuote dal Bentegodi. Cosa sarà di Giampaolo? Sul web c’è chi punta il dito contro Giampaolo: “Quando l’esonero?”, scrive un utente su Twitter. Anche su Instagram si leggono commenti non particolarmente benevoli nei confronti di squadra e tecnico. In molti chiedono le dimissioni dell’allenatore. Clima teso, e situazione da monitorare costantemente nelle prossime ore.