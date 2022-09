Buone notizie per Allegri: PSG-Juventus, l’ufficialità fa esultare il tecnico

Juventus chiamata alla difficile trasferta di Parigi. Arriva l’ufficialità che, però, è una vera manna per Allegri e la sua Vecchia Signora.

Il pareggio di Firenze non è stato semplice da digerire. Non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per una prestazione che ha deluso e atterrito i tifosi della Juventus. E adesso i bianconeri sono chiamati a voltare subito pagina, in vista del debutto stagionale in Champions League.

Debutto stagionale che avverrà in Francia, nella temibile cornice del Parco dei Principi. La Vecchia Signora sarà ospite del Paris Saint-Germain dei tanti campioni, in un momento dove la formazione di Allegri non appare in grandissima forma.

E con Di Maria a forte rischio e i tanti dubbi da dover sciogliere, non sarà semplice per il tecnico livornese gestire le scelte e l’undici da disegnare in Francia.

Juventus, buone notizie per Allegri: ufficialità in vista del PSG

Tuttavia, l’ufficialità che giunge da casa Juventus, fa sorridere (e non poco) Massimiliano Allegri. Come emerso dal report quotidiano, Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione dei bianconeri in vista della trasferta di Parigi. Trasferta delicata per il grande ex, che però sarà presente contro la sua vecchia squadra.

Buone notizie, allora, per il tecnico della Vecchia Signora, che ritrova tasselli importanti in vista di una delle gare più difficili della stagione juventina. Contro il Paris Saint-Germain ci sarà bisogno di una prova maiuscola, dove la squadra di Allegri dovrà dare una reazione importante dopo un avvio di campionato incerto.

Incerto, come l’undici che scenderà in campo martedì sera al Parco dei Principi. Nella mattinata di domani ci sarà la conferenza stampa del trainer della Juventus e poi nel pomeriggio ci sarà la partenza per Parigi. E chissà che non possa già venir fuori qualche indizio di formazione nell’incontro con la stampa, fissato lunedì mattina alle 11:15.