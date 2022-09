In estate il possibile ritorno alla Juve, poi sfumato. Adesso l’ex bianconero è pronto a ricominciare negli Emirati Arabi.

Dopo aver lasciato la Juventus, la strada è stata tutta in salita per Miralem Pjanic. La sua permanenza in Serie A l’ha visto lasciare il segno in piazze importante come Roma e Torino, dove ha avuto modo di dimostrare le proprie qualità a più riprese. I tifosi della Juventus ancora lo rimpiangono, soprattutto perchè la sua cessione è coincisa con l’arrivo di un giocatore che non ha dato quanto sperato, Arthur.

Poi l’approdo al Barcellona, dove le cose non sono andate in granché bene. Una serie di problemi legati anche alle gestioni tecniche che si sono susseguite sulla panchina rossoblu. Da Valverde a Setièn, passando per Koeman ed ora Xavi. Con nessuno di loro è scattata la scintilla, anche se proprio con l’attuale tecnico le cose sembrava potessero cambiate.

Pjanic, niente ritorno alla Juve ma addio Barcellona: tutto fatto

Si, perchè in estate si è parlato molto del futuro del bosniaco, ed anche della possibilità di rivederlo a Torino, visto che la Juventus cercava un elemento fondante per il suo centrocampo. Eppure, le voci dalla Catalogna sembravano spingere Pjanic verso una permanenza a Barcellona, legata anche ad un buon feeling creato con Xavi.

Ora, però, le cose sono ulteriormente cambiate. Il centrocampista, infatti, ha risolto il suo contratto con il Barça ed è pronto a giocare negli Emirati Arabi con lo Sharjah FC. Secondo quanto riportato da ‘TMW’, infatti, il giocatore ha superato in queste ore le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto triennale con la sua nuova squadra.