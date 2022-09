Roma, doccia fredda per Mourinho: due big saltano il Ludogorets

La Roma si prepara al debutto in Europa League ma in Bulgaria mancheranno due pedine fondamentali per il tecnico giallorosso Mourinho.

La sconfitta rimediata a sorpresa alla Dacia Arena, ormai, appartiene al passato. La Roma, infatti, è pronta a fare il proprio debutto in Europa League: i giallorossi giovedì, a partire dalle ore 18.45, saranno impegnati sul campo del Ludogorets. La squadra, nella mattina odierna, ha svolto la rifinitura sotto gli occhi del tecnico José Mourinho. In seguito, ha raggiunto l’aeroporto di Fiumicino da dove è partita alla volta della Bulgaria.

Il tecnico portoghese, in occasione della seduta odierna, ha chiesto ai suoi di rialzare subito la testa dopo la debacle contro l’Udinese e scendere in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. La formazione titolare appare quasi fatta, anche perché due colonne portanti della formazione capitolina sono rimaste nella capitale in via precauzionale.

Nell’elenco dei calciatori convocati, ad esempio, non compare il nome di Rick Karsdorp. L’olandese, fin qui, ha giocato da titolare 4 delle 5 partite disputate dalla squadra in campionato (283 minuti complessivi) tuttavia nell’ultimo turno è apparso in calo, al punto da essere sostituito all’intervallo. Da qui la decisione di lasciarlo a casa, in modo tale da averlo poi fresco lunedì per la trasferta di Empoli. Oltre a lui, non ci sarà nemmeno Tammy Abraham.

Roma, niente Ludogorets per Abraham

L’inglese oggi non ha lavorato insieme ai compagni, a causa della contusione alla spalla rimediata ad Udine. Le sue condizioni non preoccupano particolarmente l’ambiente tuttavia Mourinho, come confermato dal ‘Corriere dello Sport’, ha scelto di non chiamarlo. A prendere il suo posto, al centro dell’attacco giallorosso, ci penserà Andrea Belotti.

L’ex capitano del Torino, ancora alla ricerca del primo gol con la sua nuova maglia, sarà supportato da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo continuerà ad esserci Nemanja Matic, al fianco di Mady Camara. Zeki Celik agirà largo a destra mentre Nicola Zalewski (in odore di rinnovo di contratto) correrà sul versante opposto. In difesa conferma in blocco per Chris Smalling, Gianluca Mancini e Rober Ibanez. In porta chance dal primo minuto per Mile Svilar.