Juventus, gli infortuni non finiscono: Benfica a rischio per i big

La Juventus dovrà continuare a fare i conti con l’emergenza infortuni: Allegri rischia di perdere due pedine in mezzo in vista del Benfica

L’allarme infortuni non accenna a placarsi nella Juventus. Nell’operazione rivalsa dopo la sconfitta del Parco dei Principi contro il PSG, Max Allegri dovrà depennare due elementi per la sfida con la Salernitana. In casa bianconera si apre la corsa contro il tempo anche per la prossima sfida di Champions League in programma mercoledì contro il Benfica.

Un confronto, quello contro il club portoghese considerato fondamentale dallo stesso Allegri, che negli scorsi giorni ha parlato di ‘realismo’ considerando la doppia sfida contro il Benfica fondamentale per strappare il secondo posto del girone utile a raggiungere gli ottavi di finale della manifestazione. Con Pogba fuori e l’incertezza in merito a Federico Chiesa, nel clan juventino si aggiungono altre due defezioni.

Juventus, emergenza a centrocampo per Allegri: Locatelli e Rabiot verso il forfait per la sfida con il Benfica

Tre giorni di tempo quantomeno per tentare di rimettere in piedi un elemento. La sfida con il Benfica non comincia sotto i migliori auspici per la squadra di Massimiliano Allegri, che rischia di ritrovarsi con il centrocampo a soqquadro.

Il tecnico questa sera, nel match con la Salernitana, dovrà fare sicuramente a meno di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. ‘Tuttosport’ ha compiuto un approfondimento sulle difficoltà legate all’infermeria. I bianconeri rischiano di dover rinunciare a questi due, oltre ai soliti noti, pure nella partita contro il Benfica.

Assenza sicura in Champions per il centrocampista della nazionale di Roberto Mancini. Il tecnico confida in un recupero lampo del francese, che in passato ha già abituato a simili imprese prodigiose ma la corsa contro il tempo è già cominciata e il piano in mezzo al campo per il match contro i portoghesi è in questo momento molto incerto. La presenza dei giovani Fabio Miretti e Nicolò Fagioli consente comunque ad Allegri di tamponare in qualche modo alle assenze di grosso calibro offrendo soluzioni altrimenti difficile da trovare.