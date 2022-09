Sesta giornata di Serie A pronta a concludersi con li monday night tra Empoli-Roma: segui LIVE la partita del Castellani su SerieANews.com

La sconfitta di Udine ed il passo falso in Europa League hanno rallentato lo slancio della Roma, che adesso vuole rispondere alle prime (e pesanti) critiche della stagione al Castellani. Seppur con qualche acciaccato e con qualche scelta di formazione inedita, Mourinho non vuole scherzi dai suoi: in Toscana i giallorossi cercano i tre punti.

Anche perché le altre hanno ripreso a marciare e non bisogna perdere troppi punti. Dinanzi, però, trovare un Empoli rilanciatosi con il 2-2 dell’Arechi e, soprattutto, volenteroso di vendere cara la pelle e portare a casa un risultato di prestigio in questo inizio di campionato.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami, Pjaca; Lammers. Allenatore: Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.