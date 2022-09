Ribaltone Monza, la rivelazione in conferenza spiazza i tifosi

Monza, dopo l’esonero di Giovanni Stroppa tutto può cambiare. Il nuovo allenatore esce allo scoperto in conferenza stampa.

Il Monza di Berlusconi e di Adriano Galliani è al lavoro per ripartire dopo l’inizio di campionato decisamente sotto le aspettative. I brianzoli, nonostante una campagna acquisti strepitosa che ha mandato su di giri la piazza, non sono riusciti a raccogliere i risultati sperati nelle prime sei giornate di Serie A.

Per questo motivo la dirigenza ha optato per una scelta drastica, ovvero sollevare dall’incarico ed esonerare l’allenatore Giovanni Stroppa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa Monza che ribalta ora tutto e punta su Raffaele Palladino, allenatore della squadra Primavera promosso in prima squadra.

Monza, Palladino su Cragno

Proprio Raffaele Palladino si è presentato alla stampa ed ai tifosi qualche minuto fa. Il neo allenatore del Monza ha svelato i piani e la sua strategia, accennando anche un discorso su Alessio Cragno, portiere biancorosso ancora senza presenze.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Cragno sta bene. Si sta allenando ed io lo sta valutando. Per prima cosa ho voluto vedere tutti i ragazzi. Devo dire che sono in tanti, ma ora è il momento di fare. Così come hanno già fatto, dovranno mettersi tutti a disposizione”. Poi conclude: “In molti li conosco anche al di fuori del mondo del calcio e questo può essere un vantaggio. Un allenatore bravo deve anche toccare la vita privata dei ragazzi. Mi piace conoscere le persone”.