Inter nel caos, reazione furiosa a Udine: “Calci in panchina”

Un doppio cambio che ha spiazzato tutti, quello di Inzaghi durante la sfida tra Inter ed Udinese. La reazione ha lasciato tutti senza parole.

All’intervallo siamo sul pareggio tra Udinese ed Inter. Un match che ha visto prima i nerazzurri andare in vantaggio grazie alla rete di Barella, per poi tornare sul pari con l’autogol di Skriniar. Un Inter che, tra l’altro, è anche alla ricerca di certezze soprattutto con gli infortuni di Lukaku e Calhanoglu che ovviamente condizionano anche le scelte di Inzaghi.

Scelte che hanno lasciato perplessi i tifosi, quelle adottate proprio durante la sfida della Dacia Arena. L’allenatore, infatti, arrivati alla mezzora ha adoperato un doppio cambio: fuori Bastoni e Mkhitaryan, entrambi ammoniti nel corso della prima fase di partita, e dentro Dimarco e Gagliardini. Scelta che ha spiazzato i tifosi, riversatisi sui social per commentare il tutto, ma anche gli stessi giocatori.

Inter, reazione mai vista di Bastoni dopo il cambio: rabbia in panchina

Un doppio cambio clamoroso, secondo alcuni. E così anche i giocatori richiamati in panchina si sono mostrati poco felici della scelta dell’allenatore. Bastoni, in particolare, non ha preso particolarmente bene il fatto di essere stato costretto a lasciare il campo. Il difensore dell’Inter e della nazionale, come ripreso dalla telecamere di ‘Dazn’, si è lasciato andare ad un duro sfogo in panchina.

Ha cosi cominciato a scalciare il sediolino della panchina, in maniera reiterata, rabbiosa ed ovviamente violenta. Una scena che ovviamente farà discutere, con Gosens che ha provato fin da subito a placare una reazione che testimonia evidentemente un malessere da parte del difensore.