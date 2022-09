Serie A, ora il club è nei guai: la rivelazione in diretta gela i tifosi

Brutta partenza in Serie A e troppi pochi punti conquistati. L’ennesima sconfitta brucia, è arrivata la rivelazione in diretta televisiva.

La Sampdoria di Marco Giampaolo è davvero nei guai. Il club blucerchiato, reduce dallo scorso campionato non troppo entusiasmante, ha iniziato davvero male la nuova stagione di Serie A 2022/2023. Il club ligure, infatti, ha conquistato davvero troppi pochi punti per non creare allarme tra i tifosi.

L’ultima sconfitta, giunta ieri contro lo Spezia di Luca Gotti nel derby ligure, ha davvero fatto infuriare la tifoseria. La classifica generale parla chiaro: solo 2 punti in elenco ed ancora nessuna vittoria nelle sette gare disputate.

Sampdoria, Paolo Condò difende Giampaolo

Marco Giampaolo è nei guai, anche se il responsabile dell’area tecnica Carlo Osti l’ha confermato ancora in panchina in vista dei prossimi impegni di campionato. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente della società ligure ha affermato quanto segue: “Alla ripresa del campionato ci sarà ancora Marco Giampaolo in panchina”.

La prestazione dei liguri, però, ha ovviamente attirato numerose critiche, tra cui quelle di Paolo Condò. Intervenuto dagli studi televisivi di ‘Sky Sport’, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Confermare Giampaolo è cosa giusta. Perché? La rosa della Sampdoria è un po’ povera, ci sono dei buchi importanti in difesa. Poi pesano molto gli errori individuali e non hanno un attaccante di peso. Fino a quando non verranno colmate almeno alcune di queste lacune, la squadra ligure continuerà a fare fatica”.