Dimissioni Sarri, è tutto vero: Lazio, la conferma gela i tifosi

Clamoroso retroscena svelato da ‘Il Messaggero’ sul futuro di Sarri: meditazioni per l’allenatore della Lazio dopo il ko in Europa League

Contro la Cremonese, la Lazio ha cancellato parzialmente il brutto tonfo con il Midtjylland. Dopo la sosta però la squadra di Maurizio Sarri dovrà continuare a lavorare per ricercare quella continuità che fino a questo momento è mancata al clan biancoceleste. Il tecnico ha sottolineato proprio questo aspetto ai suoi giocatori.

Non è pienamente soddisfatto ma non ha avuto nessun confronto con la squadra dopo la sconfitta di giovedì scorso. Non c’è stata nessuna strigliata ma un discorso composto da poche semplici parole prima di rimanere muto, come svelato da ‘Il Messaggero’, che ha poi riferito anche due retroscena interessanti.

Lazio, Sarri ha pensato alle dimissioni dopo la sconfitta con il Midtjylland

L’allenatore napoletano, secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, ha pensato di dimettersi dopo la clamorosa sconfitta d’Europa League contro il Midtjylland. Il tecnico ha poi accantonato evidentemente l’idea. Ha parlato alla squadra dicendo di essere “deluso dopo 14 mesi di lavoro” perché pensavo di essere riuscito a far “capire che soltanto con l’applicazione e senza superficialità si possono raggiungere grandi traguardi”.

Sarri si è rivolto così ai suoi uomini durante il ritiro di Piacenza. “Se darete tempre il 1000% non ci saranno più questi cali altrimenti vi resteranno grandi rimorsi”, avrebbe detto ancora secondo il quotidiano romano. Poi è rimasto muto e gelido davanti alla squadra, in profondo imbarazzo per la sconfitta maturata in Europa.

La cura ha però funzionato, a giudicare dalla prestazione di Cremona, che si è chiusa con un altro aneddoto particolare. Al termine della gara, infatti, Zanimacchia si è avvicinato a Sarri e in un orecchio gli ha sussurrato: “Mister, che spettacolo le tue squadre, se ti avessero dato tempo a Torino…”, ha concluso ‘Il Messaggero’.