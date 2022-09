Lazio, l’ufficialità fa tremare Sarri: mani nei capelli per i tifosi

Continuano i problemi in casa Lazio. L’ufficialità è una vera e propria mazzata per i tifosi e per il tecnico, Maurizio Sarri.

Sosta per le Nazionali poco fortunata per la Lazio di Maurizio Sarri, che continua a perdere pezzi (da novanta) nel corso di questo weekend senza campionato. Dopotutto, l’infortunio di Ciro Immobile preoccupa e non poco lo staff medico dei biancocelesti, in continuo contatto con quello della Nazionale di Mancini.

Lo stop fisico del forte bomber italiano, però, non è l’unica notizia che preoccupa Maurizio Sarri e la sua Lazio. Anche perché la ripresa delle ostilità e la gara contro lo Spezia sono a meno di otto giorni di distanza. E ora serve ritrovare la miglior condizione possibile per riprendere laddove i biancocelesti avevano lasciato.

Farlo, tuttavia, non sarà semplice. Dopo lo stop fisico di Ciro Immobile, il tecnico di Figline dovrà fare i conti anche con un’altra tegola che ha colpito le rotazioni della sua Lazio.

Tegola Lazio, arriva l’ufficialità: si complicano i piani di Sarri

A fermarsi, infatti, è anche il centrale Nicolò Casale. L’ex Hellas Verona, infatti, ha rimediato un serio problema di natura muscolare alla zona della coscia sinistra. A comunicarlo ufficialmente è la S.S. Lazio attraverso una nota apparsa sui canali istituzionali del club.

Una nota che spiega come il calciatore si sia sottoposto: “[…] in Padeia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.

Una brutta botta per le rotazioni di Maurizio Sarri. Ancora da chiarire i tempi di recupero per Casale, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali.